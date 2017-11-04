غدًا.. ” الإسكان ” تبدأ توزيع 800 فيلا في أربع مدن

عادل الحربي(صدى):

بدأ وزارة الإسكان غدًا الأحد، إجراءات المعاينة والحجز لنحو 800 وحدة سكنية من نوع فيلا في أربع محافظات، بمتوسط 500 متر مربع وبمسطحات بناء تصل إلى 300 متر مربع.

وقالت الوزارة، إن الوحدات السكنية ستكون متاحة أمام المستفيدين من الدعم السكني بواقع 342 فيلا في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، و249 فيلا في محافظة بيش بمنطقة جازان، مضيفة أنها ستتاح للمستفيدين 91 فيلا سكنية في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم، و115 فيلا سكنية في محافظة ثادق بمنطقة الرياض، وتتراوح أسعار تلك الوحدات بين 200 ألف إلى 453 ألف ريال وبأقساط ميسرة.

وتضم المشاريع التي سيتم طرحها، فلل سكنية بمتوسط مساحة 500 متر مربع، وبمسطحات بناء تصل إلى 300 متر مربع، مبينة أن تلك المشاريع تضم مرافق عامة ومسطحات خضراء، إضافة إلى عدد من المواقع ستكون مخصصة لعدد من المرافق الحكومية، بإجمالي مساحة للمشاريع الأربعة يصل إلى مليون متر مربع.