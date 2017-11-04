بالفيديو.. كشف النقاب عن اثنين من سيارات فورد موستانج من شيلبي في SEMA

واشنطن(صدى):

كشفت شيلبي النقاب عن اثنين من سياراتها الجديدة القائمة مستندة للنسخة المحسنة من فورد موستانج 2018 من أجل معرض SEMA ، بالتعاون مع Roush Performance ، والنسخة الأولى يطلق عليها اسم شيلبي Super Snake Wide Body Concept وتم تقديمها لاستعراض نموذج سيبدأ الإنتاج قريبا.

وبالمقارنة مع موستانج العادية، فقد تم تزويد سيارة شيلبي ببمجموعة من الأجزاء الخارجية ، مما يجعلها أكبر ب 4 بوصات في الخلف و 2.5 بوصة في المقدمة. مع أقواس العجلات الأكبر وتتضمن جعل السيارة اكثر عضلية أيضا مع واجهة أمامية متجددة مع مشتت مزدوج جديد، غطاء محرك السيارة معدل ومداخل الهواء الكبيرة. وتعديلات التصميم لا تتوقف عند هذا الحد ويشمل الموديل أيضا عجلات كبيرة والإطارات الضخمة، وشفة اسبويلر في الخلف.

وأيضا تم العرض الأول في معرض SEMA لباقةShelby 1000 المتاحة للموديلات من2015-2018 من نماذج موستانج، وبها تم استبدال المحرك V8 سعة 5 لتر في نسخة GT ليحل محله محرك 5.2 لتر GT350 ومحرك سعة 4.5 ليتر بقوة 1000 حصان. ولحسن الحظ، فالباقة لا تركز فقط على الأداء ولكن شيلبي 1000 لديها أيضا مجموعة من لوحات الجسم الجديدة، على غرار الموديل السابق ولكن ليس جنونية تماماً بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة نوابض تعليق قابلة للتعديل، فرامل بريمبو. وسوف تصنع شيلبي 50 باقة لكل سنة وبدء المبيعات سيكون في الربع الأول من عام 2018.