بالصور.. إنطلاق أودي A7 الجديدة للعرض الأول أمام الجمهور في ديترويت

ديترويت(صدى):

بعد أن تم تقديمها رسميا على الانترنت الشهر الماضي، فالجيل الثاني من أودي A7 سبورت باك تم منحه تأشيرة دخول الولايات المتحدة، وسوف يصل لمعرض ديترويت للسيارات 2018 في يناير. ووجودها في ديترويت سيعني ظهورها لأول مرة أمام الجمهور ووصولها لأول في أمريكا الشمالية، حيث من المتوقع أن تذهب للبيع قبل نهاية العام المقبل.

وتحمل السيارة التصميم بسقف منحني حتى مؤخرتها وهو مستوحى من موديل Prologue التجريبي وموديل 100 S Coupe من عام 1970، ولا تزال جديدة أودي A7 تتحدي أمثال مرسيدس بنز CLS وتحمل السيارة سعر يبدأ من 67,800 يورو (78,926 دولار) في ألمانيا، للنموذج القياسي، حيث سيتم بيعه في فبراير.

ولم تفصل أودي بعد كل مستوى تجهيز حتى الآن، ولكن حتى النماذج الأساسية ستكون مجهزة تجهيزا جيدا، وتستفيد من أحدث التجهيزات الخاصة بأودي, ويجب على المشترين معرفة أن السيارة تتوفر بمحرك وحيد هو محرك 3 لتر TFSI V6 بنزين، بقوة 335 حصان و500 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة من 7 سرعات ونظام دفع كلي. ومع ذلك، في وقت لاحق سيتم تقديم السيارة مع محركات من أربع وست أسطوانات بنزين وديزل.

ولا تزال أودي تستعد لكشف النقاب عن إصدارات S7 و RS7 من A7 الجديدة أيضا، لذلك سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانوا يخططون للقيام بذلك خلال نفس المعرض أم لا.

