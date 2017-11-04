بالفيديو.. امين معصب من مقلب خلود في المطار ” طبعك مو حلو “

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الدكتورة خلود ، جمهورها مقطع فيديو عبر سناب شات أثناء سفرها برفقة زوجها أمين الى الإمارات .

وظهرت خلود في بداية الفيديو وهي تدابع ابنتها خلود الصغيرة ، ثم بعد ذلك ظهرت وهي بالسيارة مع زوجها أمين وعند وصولهما للمطار كشفت خلود عن تعصب أمين منها لخطأها في رقم البوابة التي سيتقلون منها الطائرة ما تسبب في تأخيرهما وعدم لحاقهما بالطائرة ، والانتظار لساعات لأستقلال طائرة أخرى حيث قال أمين لخلود وهو معصب ” طبعك موحلو ”

يشار إلى أن أمين هو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وتزوج من الطبيبة الكويتية خلود، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.