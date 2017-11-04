بالصور.. أهالي ” عمق البرك ” يشيعون الشهيد ” الهلالي “

محمد بن طحيطح (صدى):

شيعت أمس الجمعة، من الجامع الكبير بمركز عمق التابع لمحافظة البرك، جثمان شهيد الواجب الجندي طالع بن إبراهيم محمد الهلالي، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين محافظ البرك عبد الرحيم بن الحسين آل عبده وعدد من القيادات العسكرية والمسؤولين وأقارب الشهيد وجمع من الأهالي.

ونقل محافظ البرك تعازي القيادة إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن, سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .