تغريدة لـ ” ترمب ” عن المملكة تشعل مواقع التواصل

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” مشيداً بدور أرامكو في المنطقة .

وقال ترمب ” أتمنى طرح أسهم شركة أرامكو السعودية في بورصة نيويورك ” .

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد شهد عقد اتفاقيات وصفقات تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار بين الولايات المتحدة والمملكة وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض .