بالصور.. خبراء يقيمون الوضع في المناطق المحيطة بمركز الهزة الأرضية ” النماص “
قام فريق فني من المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية، اليوم السبت،بمباشرت المناطق المحيطة بمركز الهزة الأرضية ” النماص ” لتقييم الوضع ورفع التوصيات.
وكانت الهيئة رصدت هزة أرضية جديدة صباح اليوم السبت على بعد 13 كلم شمال محافظة النماص بمنطقة عسير، بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 5.4 كلم وهي الثانية خلال 24 ساعة .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2951 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يحفظنا جميعا
الحربي[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى :
(( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ)) (الآية 42) (سورة الروم).
مع وافر المحبة .