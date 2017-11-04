بالصور.. خبراء يقيمون الوضع في المناطق المحيطة بمركز الهزة الأرضية ” النماص “

محمد بن طحيطح (صدى):

قام فريق فني من المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية، اليوم السبت،بمباشرت المناطق المحيطة بمركز الهزة الأرضية ” النماص ” لتقييم الوضع ورفع التوصيات.

وكانت الهيئة رصدت هزة أرضية جديدة صباح اليوم السبت على بعد 13 كلم شمال محافظة النماص بمنطقة عسير، بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 5.4 كلم وهي الثانية خلال 24 ساعة .