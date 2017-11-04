الكشف عن مازيراتي جران توريزمو وجران كابريو في أوتودروم دبي

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة الطاير للسيارات وكيل مازيراتي في الامارات عن موديلاتها الجديدة جران توريزمو وجران كابريو الذين عرضتهم بصورة حصرية في دبي أوتودروم حيث عرضت السيارات في حدث خاص يدشن ظهورهما لأول مرة اقليمياً ويمكن العملاء كذلك من تجربة قيادتهما على الحلبة كذلك, وأكد مدير أول مازيراتي بالطاير أن جران توريزمو من السيارات الرياضية الأنيقة موضحا أنها تمثل كوبيه فاخرة رياضية.

وأكدت الشركة توفير السيارتين في صالات عرضها في الشارقة ودبي وفي أبوظبي في خلال نوفمبر وسيبدأ سعر جران توريزمو من 485 ألف درهم وجران كابريو من 575 ألف درهم . وستوفر الشركة نسختان من كل موديل هما نسخ سبورت وMC وكلاهما يأتي بمحرك V8 سعة 4.7 لتر وبعتبر موديل MC موديل اكثر ارتباطاً بالجوانب السباقية مع ناقل حركة ZF أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتصنع كلتا السيارتين في مودينا بايطاليا وذكرت الشركة أن كلا الموديلين حققا مبيعات بلغت 37 ألف نسخة منذ 10 سنوات حتى الآن.