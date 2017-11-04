الدفاع الكويتية تكشف حقيقة وجود تحركات عسكرية تجاه البلاد

خالد الظفيري(صدى):

كشفت وزارة الدفاع الكويتية اليوم السبت، حقيقة ما تردد حول وجود تحركات عسكرية تجاه الكويت، مؤكدا أن كل ما يشاع ليس مجرد من شائعات.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان لها: ” تهيب رئاسة الأركان العامة بالجميع تحري الدقة وعدم نشر المعلومات المغلوطة التي تؤثر على أمن البلاد واستقراره “.

وشددت على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحقها القانوني في المساءلة والملاحقة القضائية تجاه من يروج لمثل تلك الشائعات من خلال الجهات القضائية المختصة.