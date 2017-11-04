أول تعليق من وزير سعودي على استقالة الحريري من الحكومة اللبنانية

علي القحطاني(صدى):

أثارت استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري رد فعل وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، وعلق قائلًا عبر صفحته الخاصة على موقع التدوين المصغر تويتر: ” أيدي الغدر والعدوان يجب أن تبتر ” .

وكان الحريري قد قدم استقالته من منصبه احتجاجا على التدخل الإيراني في القرار السياسي للدولة اللبنانية عن طريق استخدام حزب الله، قائلًا إن الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال رفيق الحريري، مشيرًا إلى أنّ أيدي إيران في المنطقة ستقطع، ومعربًا عن خشيته من تعرضه للاغتيال.

