بيبي يرفض التجديد لريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

رفض المدافع البرتغالي بيبي عرضين مختلفين من ريال مدريد لتجديد عقده مع النادي، قبل أن ينتقل في النهاية لبشكتاش التركي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن بيبي تلقى العرض الأول من “الملكي” في صيف 2016 لتجديد عقده، لكنه رفض لأنه كان يريد التوقيع لمدة عامين، وهو خيار لم يعجب الريال مع الأخذ في الاعتبار عمر المدافع آنذاك (33 عاماً).

وعقب بدء الموسم، تكرر عرض الريال للاعب لكنه رفض مجدداً.

واضافت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد كانت ترغب في استمرار بيبي، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان على رأسهم، لكن هذه الرغبة لم تكن لدى كل زملائه السابقين بسبب تصرفات قام بها المدافع مع الفريق.