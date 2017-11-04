الإصابة تغيب حارس ريال مدريد عن مباراة إسبانيا والمجر

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفني لمنتخب كوستاريكا لكرة القدم، أوسكار راميريز، عن قائمة الفريق لمواجهة إسبانيا والمجر ودياً والتي غاب عنها للإصابة كيلور نافاس وجويل كامبيل.

وقال راميريز في مؤتمر صحافي أن مباراة 11 نوفمبر الجاري أمام إسبانيا في مدينة ملقا ستتطلب أداء كبيراً من جانب كوستاريكا وهو الأمر الذي سيحدد مستوى منتخب البلد اللاتيني.

ويعاني نافاس من إصابة عضلية أجبرته على الابتعاد عن مباريات فريقه ريال مدريد، لذا لجأ راميريز إلى داني كارفاخال، حارس ألباسيتي بدوري الدرجة الثانية الإسباني، كما استدعى باتريك بيمبرتون وليونيل مورييرا.

وكان من المقرر استدعاء مهاجم ريال بيتيس، جويل كامبيل ولكن معاناته من التواء في الكاحل حالت دون ذلك.

وبعد أن تحل كوستاريكا ضيفة على إسبانيا في 11 من الشهر الجاري، ستتوجه إلى بودابست لمواجهة المنتخب المجري في 14 من نفس الشهر.