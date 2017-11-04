بالصور.. هينيسي فينوم F5 تتفوق على شيرون بقوة 1600 حصان

عادل الحربي(صدى):

بنيت سيارة هينيسي الجديدة كلياً ، فينوم F5، مع هدف واحد فقط في الاعتبار، وهو أن تكون أسرع سيارة على الطرق في العالم مع سرعة قصوى تصل إلى أكثر من 300 ميل في الساعة (482 كم / ساعة)، ومن أجل تحقيق هذه السرعة العالية، عمل فريق المركبات الخاصة هينيسي من أجل التوصل إلى تصميم جديد وشاسيه وجسم من ألياف الكربون وبما يجعل للسيارة أدنى سحب ممكن.

وقالت جون هنيسي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة : “نحن نتوقع أن فينوم F5، المسماة على اسم أقوى الرياح سرعة على مقياس فوجيتا، بأن تكون أول سيارة قادرة على تحقيق أكثر من 300 ميلا في الساعة، وعملنا بشكل وثيق مع Pennzoil للوصول لهدفنا”

وتحمل السيارة ناقل حركة مفرد القابض من سبع سرعات مع محرك V8 بشاحنين توربينيين بقوة أكثر من 1600 حصان ترسل إلى الإطارات الخلفية، في حين أن وزن السيارة يبلغ 1338 كجم وهذا القدر من الطاقة، وانخفاض السحب وخفة الوزن ينبغي أن يأخذ السيارة 0-186 ميل في الساعة (300 كم / ساعة) في أقل من 10 ثواني، مما يجعل فينوم F5 أسرع من أي سيارت حالية من سيارات الفورمولا 1.

كما أن التسارع من صفر إلى 249 ميلا في الساعة (400 كم / ساعة) والعودة إلى الصفر لا يمكن أن يتحقق في أقل من 30 ثانية، في حين من المتوقع أن تتجاوز 300 ميلا في الساعة (482 كم / ساعة) كسرعة القصوى. ويبلغ ثمن هذه السيارة السريعة ما يزيد عن 1.6 مليون دولار. كما أن الشركة المصنعة تخطط فقط لبناء 24 نموذج، الأمر الذي سيجعل فينوم الجديدة أكثر قيمة بكثير على المدى الطويل.