6 أمور هامة احذري القيام بها بعد العلاقة الحميمة

نورة الشهري(صدى):

ثمّة أمورٌ تقومين بها بعد العلاقة الحميمة مع زوجكِ ولكنّكِ لا تعرفين انّها تسبّب الإحباط له، وهي:

– ارتداء ملابسكِ بسرعة.

– النّوم في سريرٍ منفصل.

– استعمال الهاتف.

– الاستحمام.

– النّوم.

– التّفكير في العمل.