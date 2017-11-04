6 أمور هامة احذري القيام بها بعد العلاقة الحميمة
ثمّة أمورٌ تقومين بها بعد العلاقة الحميمة مع زوجكِ ولكنّكِ لا تعرفين انّها تسبّب الإحباط له، وهي:
– ارتداء ملابسكِ بسرعة.
– النّوم في سريرٍ منفصل.
– استعمال الهاتف.
– الاستحمام.
– النّوم.
– التّفكير في العمل.
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1563 ] نشر منذ 4 ساعات
اجل وش المطلوب هاه
جعلكم الماحي ياصار هو ينقز قبل المسكينه
وراكم ماتنصحونه هو …كل شين براس الحرمه
ع اساس هو كامل ابد ماناقصه شين ولايسوي اخطاء
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15235 ] نشر منذ 4 ساعات
النقطه الثالثه والسادسه داخله غلط 😆
رااايق[ عدد التعليقات: 2934 ] نشر منذ 3 ساعات
طــيــب ..!!!!!!!
برق[ عدد التعليقات: 10937 ] نشر منذ 3 ساعات
الا هذا المطلوب منها بكل امانه
١- اجل تبونها تطلع جردى برا الغرفه ؟
٢- أصلا الرجال اذا قضى حاجته ماعاد يطيق الحرمه ويتمنى لو تروح لغرفه
ثانيه تنخمد فيها 😜😜
٣- استعمال الهاتف ؟؟؟ تقصدون انها تكلم أمها او صديقتها ؟؟ ممكن هذي
محبطه نوعا ما للزواج كون الزوج يشعر وقتها ان المرأه ماتفككت ، يعني يشعر
ان الزوجه مادرت عنه ولا أثّر فيها ،،، ممكن
٤- النوم 😥😥😥 كل ما أثّر الرجل بالمرأه كلما زاد نشاطها وخلودها للنوم يعني
انها ما ارتاحت معه
٥- التفكير بالعمل ،، خلوها تفكر وتجتهد ، طالما اخذت استحقاقها وافلحت
فمن حقها تفلح لعملها
افضل وقت للعلوم الدقاقه بعد صلاة الفجر قبل شروق الشمس حتى كل واحد
يتروش ويفلح لاعماله وهو بكامل نشاطه وحيويته 😉😉
M-512[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون في عون النساء 👩 الحياة مؤلمة لقلوبهن 💔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13906 ] نشر منذ 2 ساعتين
– ارتداء ملابسكِ بسرعة.
– النّوم في سريرٍ منفصل.
– استعمال الهاتف.
– الاستحمام.
– النّوم.
– التّفكير في العمل.
بالعكس كل ما ذكرته لا يسبب احباط للزوج بعد انتهاء العمليه لان الزوج هو من يتزحلق ويذهب للنوم لذلك من حق الزوجه ان تعمل ما تريد ولا يسبب احباط للزوج ولا ازعاج ولا بطيخ
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5537 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابوباسم[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 57 دقيقة
كلن يعمل مايشاء بدون وضع بروتوكولات او قيود فقد انهيا مهمتهما المطلوبه بنجاح