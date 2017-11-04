شركة ريغزون تطرح 16 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة ريغزون “ Rigzone ” الدولية، المتخصصة في مجالات النفط والغاز والطاقة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات، 16 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وبيّنت الشركة، أنَّ فرصة العمل متاحة بفروع الشركات المتعاقدة والتابعة لها وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من محافظات المنطقة الشرقية، ومنطقة جازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس صيانة.

2- باحث اجتماعي.

3- مهندس كيميائي.

4- مستشار (QHSE).

5- مشغل معدات (Frac).

6- محاسب عام.

7- محاسب الامتثال.

8- مهندس تدوير المعدات.

9- مهندس الأجهزة- محلل.

10- مهندس عمليات- البرمجة الخطية.

11- مشغل أول الخدمة- خط أنابيب/ عمليات.

12- أخصائي أول خدمة.

13- مساعد مشغل عمليات.

14- ممثل أول خدمة حقل- سوائل الحفر.

15- مساعد أول تشغيل- التسجيل والأداء.

16- منسق تسويق المنتجات.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 نوفمبر 2017م.

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