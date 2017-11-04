العامة للإحصاء تطرح وظائف شاغرة
طرحت الهيئة العامة للإحصاء، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:
– الجودة والتراخيص: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (إدارة أعمال، إدارة الجودة، بحوث عمليات، إدارة هندسية، هندسة صناعية)، مع وجود خبرات سابقة.
– بناء القدرات: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (تطوير موارد بشرية، إدارة أعمال)، مع وجود خبرات سابقة.
– تسويق: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (تسويق، بحوث تسويقية، دراسات السوق).
– موارد بشرية: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة).
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