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العامة للإحصاء تطرح وظائف شاغرة

العامة للإحصاء تطرح وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الهيئة العامة للإحصاء، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– الجودة والتراخيص: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (إدارة أعمال، إدارة الجودة، بحوث عمليات، إدارة هندسية، هندسة صناعية)، مع وجود خبرات سابقة.

– بناء القدرات: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (تطوير موارد بشرية، إدارة أعمال)، مع وجود خبرات سابقة.

– تسويق: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (تسويق، بحوث تسويقية، دراسات السوق).

– موارد بشرية: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة).


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