غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عدد من الوظائف الشاغرة للنساء، لدى 3 شركات بالقطاع الخاص، هي: “الخطوط السعودية للتموين – شركة التدريع للصناعة- الشركة السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور) ”.

وأضافت أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، باسم “ موظفة استقبال، ورئيسة حسابات، ومحاسبة، ومندوبة مبيعات، وكول سنتر، وبائعة، وكاشير، وموظفة خدمة عملاء، ومبرمجة ويب ”.

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض- طريق الملك عبدالله، وذلك أيام الاثنين والأربعاء والخميس الموافق 6-8-9 نوفمبر 2017م، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).

ولتقديم طلب التوظيف، يرجى الدخول على الرابط التالي: ” هنا “.