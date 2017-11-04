طالبة تخفي حملها وتلد في ملعب المدرسة
شهدت مدرسة صينية ولادة طفل من إحدى التلميذات بالمدرسة، خلال استراحة الغداء، بعدما أخفت حملها حتى دخلت مرحلة المخاض.
وجدت طالبة تبلغ من العمر 16 عاماً، تسبح في ” بركة من الدماء ” ، بعدما ولدت طفلها سّراً، في الباحة الخلفية لملعب المدرسة.
وقال مسؤولون في المدرسة إنهم لم يلاحظوا حملَ الفتاة لأنها كانت بدينة فيما تم نقل الأم وطفلها الى المستشفى وهما بحالة صحية مستقرة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37243 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15235 ] نشر منذ 4 ساعات
ولا كأنو صار شيء 😆
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22083 ] نشر منذ 4 ساعات
مبروك مبروووووووووك
البيبي
وعقبال ماتلقين له ابو🤗🤗🤗🤗🤗
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5537 ] نشر منذ 3 ساعات
مبرررررررررررررررررروك البيبي
عايشين حياتهم مثل البهائم
الله لايبلانا
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5730 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله المستعان
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1563 ] نشر منذ 27 دقيقة
اهبي وشلون مزطتيه والله لو انه فستقه ماهو تسذا