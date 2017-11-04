مجدداً كوريا الشمالية : كنزنا النووي الدفاعي جاهزا

بيونج يانج(صدى):

كشفت مصادر كورية رسمية إنه يجب على الولايات المتحدة التخلى على ” الفكرة السخيفة ” بأن بيونج يانج سيرضخ للضغوط الدولية ويتخلى عن سلاحه النووي في ظل ما توصلت له كوريا الشمالية من أنجاز في مجال الأسلحة النووية .

وأضافت المصادر أن كنزنا النووي الدفاعي سيظل جاهزا ما لم تتوقف سياسة الولايات المتحدة العدائية إزاء جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية نهائيا .

وكان غادر ترامب في رحلته الرئاسية الأولى إلى آسيا أمس الجمعة على خلفية توتر شديد مع كوريا الشمالية ومن المقرر أن يصل إلى كوريا الجنوبية الثلاثاء بعد محطة أولى في اليابان.