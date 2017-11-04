نائب وزير البيئة: زراعة ١٨٠ ألف شجرة في الحدود الشمالية

سعيد العجل(صدى):

كشف معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي عن عزم الوزارة على إقامة ملتقى للفرص الاستثمارية والتوظيف في مجال البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشمالية خلال شهر مارس من عام ٢٠١٨م، بالتعاون مع إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة.

وخلال لقاءه بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، شكر معاليه سمو الأمير على موافقته على إنشاء لجنة لأصدقاء البيئة في المنطقة الشمالية وترأسه لها. وبين المشيطي في ذات السياق عزم الوزارة على زرع ١٨٠ ألف شجرة محلية كمرحلة أولية في المنطقة الشمالية بالاستفادة من مياه الأمطار والمياه المعالجة.

وخلال زيارته للمنطقة التي تأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة بزيارة المناطق في المملكة وتلمس احتياجات وتطلعات المواطنين، اطلع المشيطي على المراحل النهائية لمختبر الثروة الحيوانية النموذجي الذي سوف يخدم المنطقة، وتخلل الزيارة الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم، كما تمت معاينة الأرض المخصصة لبناء الوحدة البيطرية النموذجية المتكاملة بالمنطقة، وتضمنت الزيارة ايضا تفقد احد المنتزهات الوطنية، وبرج مياه عرعر الذي يجري تنفيذه حالياً بارتفاع ٨٦ مترا ويتوقع الانتهاء منه خلال منتصف ٢٠١٩م.