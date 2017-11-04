مستشفى الملك عبدالعزيز بالرياض تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرح مركز الأعمال للخدمات الصحية الخاصة بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالرياض، وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، للعمل خلال الفترة المسائية بعيادات المدينة الطبية الجامعية التابعة لجامعة الملك سعود في مدينة الرياض، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– منسق/ـة مواعيد العمليات.

– منسق/ـة مواعيد العيادات.

– سكرتارية طبية.

وأوضح المركز، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (هنا ) وللاستفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: (0112823411).