بكتيل السعودية تعلن عن 8 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة بكتيل السعودية “ BECHTEL ” ، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، 8 وظائف هندسية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس مشروع- تطوير الموقع (الجبيل).

2- مهندس أول تيار منخفض (الرياض).

3- أخصائي المطالبة- مخطط المطالبة (الرياض).

4- مدير الهندسة- محطة التوقيع (الرياض).

5- مدير المشروع- محطات عميقة تحت الأرض (الرياض).

6- مخطط أول حضاري (الرياض).

7- مهندس أول ميكانيكي/ تصميم الأنابيب (الجبيل).

8- مهندس مشروع- الطرق (الجبيل).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 نوفمبر 2017م.

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