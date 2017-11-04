شاب سعودي يلقي نفسه من نافذة الشقة هربا من زوجته
أنقذت العناية الإلهية شاب سعودي، من الموت، بعدما ألقى نفسه من نافذة شقة يقيم فيها مع زوجته ووالدته بمحافظة الدقهلية شمالي مصر اليوم السبت، ما أدى لتعرضه لإصابات خطيرة.
وورد بلاغا إلى مديرية أمن الدقهلية بأن شابا سعوديا في الثلاثين من العمر ألقى بنفسه من شقته ببندر بلقاس، وتعرض لعدة إصابات نقل على أثرها لمستشفى بلقاس المركزي.
ومن البحث تبين أن الشاب يقيم برفقة زوجته ووالدته، وأنهما منعتاه من الخروج من الشقة، فألقى بنفسه من النافذة على الأرض، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1525 ] نشر منذ 5 ساعات
امحق من شاب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37243 ] نشر منذ 5 ساعات
وراء القمزة من النافذه ماورائها ,,
رعد ***[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 4 ساعات
ليتكم ماحددتم الجنسية السعودى يهد الحيطة مايطمر من الشبابيك هذا إرخمة امه ماهوسعودى
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5537 ] نشر منذ 3 ساعات
وش ذا الله لايبلانا
وين راحت رجولته
M-512[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله انتم ياألي فوق وضعكم غريب يناس انتم ما تدرون يمكن هو مهددة حياته باالقتل وأضطر انه ينجي نفسه ، افضل شئ قولوا لاحول ولا قوة إلا باالله.
عاطف الصعيدى[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
والنعم والله فيك……يا عينى على الرجوله😂😂😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5730 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان ليكون الزوجه مصريه وتسلطت عليه😊😂يحبون الفلوس اوي😂😣
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5537 ] نشر منذ 2 ساعتين
هو اللي خلاه يعمل كذا من شان مايدفعش فلوس
لايكثر[ عدد التعليقات: 19204 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهم شي طلع
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5980 ] نشر منذ 16 دقيقة
هربا من زوجته هههههههه وش هالرخمة الا الزوجة مصرية والا سعودية من ام مصرية وش هالفضيحة ليكون بعد الزواج بالسر وانفضح 🙈🙈