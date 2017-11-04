شاب سعودي يلقي نفسه من نافذة الشقة هربا من زوجته

علي القحطاني(صدى):

أنقذت العناية الإلهية شاب سعودي، من الموت، بعدما ألقى نفسه من نافذة شقة يقيم فيها مع زوجته ووالدته بمحافظة الدقهلية شمالي مصر اليوم السبت، ما أدى لتعرضه لإصابات خطيرة.

وورد بلاغا إلى مديرية أمن الدقهلية بأن شابا سعوديا في الثلاثين من العمر ألقى بنفسه من شقته ببندر بلقاس، وتعرض لعدة إصابات نقل على أثرها لمستشفى بلقاس المركزي.

ومن البحث تبين أن الشاب يقيم برفقة زوجته ووالدته، وأنهما منعتاه من الخروج من الشقة، فألقى بنفسه من النافذة على الأرض، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.