بالصور.. رئيس الهلال الأحمر يفتتح عددًا من المراكز الإسعافية بالرياض

سعيد العجل(صدى):

افتتح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم مركز الاتصالات وتقنية المعلومات، كما دشن عدداً من المراكز الإسعافية في مدينة الرياض، وذلك في ظل توجهات الهيئة التي تهدف إلى تطوير وتجويد خدماتها الطبية الإسعافية في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وافتتح ظهر يوم الخميس المركز النموذجي لصيانة الاتصالات وتقينة المعلومات بالشراكة مع شركة ناسكو، اذ يعتبر هذا المركز أنه الأول من نوعه في الهيئة والذي يشمل تقديم الدعم والإصلاحات لجميع الاعطال والإشراف على الاتصالات السلكيه واللاسلكيه بالمنطقة وينتظر ان يكون ضمن اعلى المراكز التقنية بالمملكة المعتمدة من الشركات العالمية في مجال الاتصالات.

ودشن الاتصال الأمني الموحد ( تترا ) بالتعاون مع وزارة الداخلية والذي يربط كافة مراكز اسعاف منطقة الرياض وعددها 87 مركز إسعافي بغرفة عمليات المنطقة وبذلك اصبحت التغطية لاسلكياً مكتملة وبنسبة ١٠٠٪؜ .

ووجه كلمة عبر الجهاز اللاسلكي لعموم مراكز الاسعاف حثهم على استخدام كافة الوسائل التقنية لتقديم الخدمة الإسعافية لطالبيها من مواطنين ومقيمين على اكمل وجه وصورة راجيا المولى عز وجل ان يجعل مايقدمونه في ميزان حسناتهم

من جانب أخر افتتح معاليه عددا من المباني الاسعافيه الجديده واطلع معاليه على بعض المراكز المزمع افتتاحها خلال الفتره القادمه ضمن خطط منطقة الرياض لتغطية كافة المواقع والاحياء والمحافظات سعياً لتقليص وقت الاستجابه ورفع جودة العمل للوصول للمعدلات العالميه للخدمه الاسعافيه.

كان في استقباله الرئيس منسوبي وقيادات إدارة فرع الرياض وفي مقدمتهم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني والذي رافقه خلال الزياره وتقدم نيابة عن جميع منسوبي المنطقه بالشكر الجزيل له على دعمه اللامحدود مؤكداً حرص المنطقة وتنفيذ توجيهات معاليه بتذليل جميع الصعوبات للرقي بمستوى الخدمة الإسعافية.

