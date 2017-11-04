مصرع 12 شخصاً ونزوح الآلاف جرّاء الأمطار الموسمية جنوبي الهند

نيودلهي(صدى):

لقي 12 شخصاً مصرعهم جرّاء هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على مدينة تشيناي جنوبي الهند، فيما لجأ آلاف الأشخاص للاحتماء في مخيمات الإغاثة وتم غلق المدارس في المدينة وبلدات ساحلية أخرى، حيث غمرت المياه الكثير من المناطق المنخفضة وعطلت الحياة اليومية والمرور خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقاً للسلطات الحكومية ، لجأ أكثر من 10 آلاف شخص للاحتماء في أكثر من مئة مخيم إغاثة في تشيناي تديرها الدولة، رابع أكبر مدينة في الهند والمناطق المجاورة لها .

وقال مسؤول في غرفة التحكم المعنية بالكوارث في البلاد ، إن الأمطار تراجعت اليوم مع توقعات لمراكز الطقس المحلية بسقوط أمطار غزيرة على فترات متقطعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وهطل على تشيناي ما يصل إلى 140 ملليمترا من الأمطار يومي الخميس والجمعة، وأثارت الامطار الغزيرة مخاوف من تكرار مأساة فيضانات وقعت عام 2015 م، وأودت بحياة 150 شخصا في المدينة.