سعد الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية

بيروت(صدى):

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم السبت استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، معرباً عن خشيته من تعرض للاغتيال.

وقال الحريري في كلمة له إن الأجواء السائدة في لبنان الآن شبيهة بالوضع السائدة قبيل اغتيال رفيق الحريري، مؤكداً أن لبنان لن تقبل تكون منطلقا لتهديد أمن المنطقة.

وأكد الحريري على رفضه استخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين، مشدداً على أن أيادي إيران في المنطقة ستقطع.