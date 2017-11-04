“ الخدمة المدنية ” تطلق مشروعا لقياس مستوى ارتباط الموظف بجهة عمله

عادل الحربي(صدى):

أطلقت وزارة الخدمة المدنية مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية، والذي يهدف لقياس مستوى ارتباط الموظف بجهة عمله من جانب النواحي السلوكية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وسيوفر المشروع الفرصة لموظفي القطاع الحكومي للمشاركة في تعبئة الاستبيان من خلال جهات عملهم التي يعملون بها، حيث ستساعد نتائج الاستبيان في عملية التحسين والتطوير لبيئة العمل الحكومي.

وترتبط علاقة مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي بأهداف برنامج التحول الوطني 2020 والذي يهدف إلى تحسين إنتاجية الموظف الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية.

يذكر أن الارتباط الوظيفي هو تعبير عن الجهد الذي يقدمه الموظف لتحسين وإدامة علاقته الوظيفية مع جهة العمل، ومدى مساهمته في الوفاء بجميع متطلبات العمل وطرح مقترحات جديدة للتطوير، بالإضافة إلى فخره واعتزازه بالانتماء إلى الجهة التي يعمل بها.