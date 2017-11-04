140 مليار دولار عائدات روسيا من بيع السلاح

موسكو(صدى):

أكدت مجموعة ” روستيخ ” عن أن شركة ” روس أوبورون إكسبورت ” ، التي تدير نحو 85% من صادرات الأسلحة الروسية، أنها باعت أسلحة ومعدات عسكرية خلال الـ 17 عاما الماضية بقيمة 140 مليار دولار.

وقال سيرجي شيميزوف رئيس مجموعة ” روستيخ ” الحكومية: ” إن روس أوبورون إكسبورت أصبحت، خلال الأعوام 17 الماضية، شركة رائدة في مجال صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية ” .

وأضاف المسئول الروسي، بحسب ما نقلته وكالة ” إنترفاكس ” ، أن ” روس أوبورون إكسبورت ” تنفذ حزمة طلبات بقيمة تصل إلى 45 مليار دولار.

و ” روس أوبورون إكسبورت ” هي جزء من مجموعة ” روستيخ ” ، المملوكة للحكومة الروسية، وتتعاون ” روس أوبورون إكسبورت ” مع 700 شركة ومؤسسة تابعة لمجمع الصناعات العسكرية في روسيا، من بينها ” كلاشنيكوف ” ، المصنعة للبندقية ” إيه كيه 47 ” ، والتي تستخدم على نطاق واسع في أنحاء العالم.

ووفقا لتصريحات سابقة لشيميزوف فقد بلغت صادرات ” روس أوبورون إكسبورت ” العام الماضي نحو 13.08 مليار دولار، مقابل 12.9 مليار دولار سجلتها الشركة الروسية في العام الذي قبله.

وأظهرت دراسة لمعهد أبحاث ستوكهولم العالمي للسلام ” SIPRI ” أن روسيا تستحوذ على حصة تبلغ نسبتها 23% من سوق الأسلحة في العالم، في حين، تسيطر الولايات المتحدة، التي تحتل المركز الأول ضمن قائمة مصدري الأسلحة العالميين، على 33% من السوق.

فيما تمتلك الصين فقط 6.2% من هذه السوق. تليها في المركز الرابع فرنسا بحصة تبلغ 6%، وفي المركز الخامس تأتي ألمانيا بحصة 5.6%.