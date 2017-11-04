إميرسون الدولية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة إميرسون الدولية “ Emerson ” ، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في محافظتي الجبيل والظهران.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي صمامات التشغيل والمراقبة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مستشار قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من “هنا “.