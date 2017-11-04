بالصور.. شرطي روسي يخطف قلوب النساء بوسامته

موسكو(صدى):

أثار شرطي روسي يٌدعى رومان (عمره 23 عامًا) ، ضجة واسعة عبر تطبيق انستجرام ، حيث نال شهرة وشعبية كبيرتين على الصعيد الوطني بروسيا ، وخطف قلوب النساء بوسامته .

ونالت صور رومان على “إنستجرام” إعجاب الكثير من النساء، لينضم إلى قائمة المشاهير ويحقق شهرة واسعة بوسامته المثيرة للإعجاب.

وامتدت شهرة الشرطي الوسيم لتصل إلى مقدم البرامج الشهير، إيفان أورغنت، الذي عرض عليه وظيفة في قناة تلفزيونية في حال قرر ترك عمله في خدمة الشرطة.

وحقق حساب رومان على إنستجرام شعبية كبيرة بأكثر من 66 ألف متابعة، وعشرات الآلاف من الإعجابات.

Не изменяя традициям Photo: @nastya_unity Style: @ira_unity A post shared by Roman (@le.too) on Sep 16, 2017 at 3:54am PDT

Решили ударить по культурной программе🤓 #руссотуристо A post shared by Roman (@le.too) on Sep 3, 2017 at 8:31am PDT