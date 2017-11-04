بالصور.. شرطي روسي يخطف قلوب النساء بوسامته
أثار شرطي روسي يٌدعى رومان (عمره 23 عامًا) ، ضجة واسعة عبر تطبيق انستجرام ، حيث نال شهرة وشعبية كبيرتين على الصعيد الوطني بروسيا ، وخطف قلوب النساء بوسامته .
ونالت صور رومان على “إنستجرام” إعجاب الكثير من النساء، لينضم إلى قائمة المشاهير ويحقق شهرة واسعة بوسامته المثيرة للإعجاب.
وامتدت شهرة الشرطي الوسيم لتصل إلى مقدم البرامج الشهير، إيفان أورغنت، الذي عرض عليه وظيفة في قناة تلفزيونية في حال قرر ترك عمله في خدمة الشرطة.
وحقق حساب رومان على إنستجرام شعبية كبيرة بأكثر من 66 ألف متابعة، وعشرات الآلاف من الإعجابات.
الروقي[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 47 دقيقة
الاجانب كلهم طخمان …
لكن معهم ريحتن ترووع المجنون ريحة وسخ على ريحة عرق على ريحة انهم يدخلون الحمام ومايستخدمون الماء المناديل يستخدمونها …
وفوق كل هذا يجوون بعض والا يتروشون ويتطهرون وكذلك اكلهم للخنزير صاحب اللحم القذر والمدود اللي حتى لو تحذف لحمته لكلب مااكلها ابد ….. والنتيجه رائحة مركب كيميائي فتااك جدا
ان لم تشمه ابد انتظر حتى يلفحهم قليل من الهواء ويطلع الخناز والكيماوي الفتاك لدرجة انك تتمنى تشم ريحة هواء نقي او ملوث من السيارات والا تشم رائحتهم
ابومشهور[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 41 دقيقة
النفوس الطيبة لها وجوه طيبة
حتى وإن لم تكن ملامحها جميله
والنفوس الشريرة لها وجوه شريرة
حتى وإن كانت هذه الوجوه بغاية الجمال
مايُزرع في داخل النفس
تخرج ثماره في ملامحنا الخارجية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37215 ] نشر منذ 14 دقيقة
اوكيه ..
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1524 ] نشر منذ 12 دقيقة
اهم شي المكينة سليمة بس
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15232 ] نشر منذ 2 دقيقتين
😐
كأنه بنت 😝