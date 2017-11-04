دورات تدريبية للأطباء البيطريين في الرياض وجازان والقصيم لرصد الحمى القلاعية

سعيد العجل(صدى):

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة (3) دورات تدريبية في الرياض وجازان والقصيم للأطباء والمساعدين البيطريين من منسوبي الوزارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ضمن برنامج تطوير القوى العاملة بقطاع الثروة الحيوانية .

وأوضح مدير عام الادارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية د.ابراهيم احمد قاسم ان هذه الدورات تخصصت في تقصي ورصد ومكافحة مرض الحمى القلاعية، وتقصي ورصد ومكافحة مرض حمى الوادي المتصدع ، تقصي ورصد ومكافحة مرض الحمى المالطية .

وبين د . قاسم ان هذه الدورات تأتي ضمن خطط وكالة الثروة الحيوانية المتعلقة برفع قدرات الكوادر الوطنية في مجال الاستقصاء الوبائي للأمراض الحيوانية والتى من ضمن برامجها المتعلقة بنفيذ مبادرة الاستقصاء الوبائي والسيطرة على الأمراض الحيوانية التي تقوم بها الوزارة كإحدى مبادرات التحول الوطني (2020).

وأفاد مدير عام الادارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ان المتدربين في الدورات استخدموا طريقة تجارب المحاكاة أو التجارب الوهمية (Simulation Exercise)، حيث تم تنفيذ (٩) تجارب محاكاة لحالات إندلاعات وبائية وتدريب الأطباء البيطريين على طرق التقصي والسيطرة المختلفة لتلك الحالات ، وتعتبر تجارب المحاكاة من أفضل طرق التدريب المستمر المعمول بها في علم إدارة المخاطر.

وقد أوضح د. قاسم ان هذه الأمراض من اهم الامراض الحيوانية بالمملكة ومهدد أساسي لتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وقد وضعت الوزارة مبادرة احد اهم المبادرات للسيطرة ومكافحة الامراض الحيوانية ومنها هذه الامراض تمهيداً لاستئصالها من جميع أنحاء المملكة أسوة بمرض الطاعون البقري والذي تم استئصاله من المملكة العربية السعودية وجميع دول العالم قبل نحو أكثر من (10) سنوات عن طريق تبني خطة مماثلة.