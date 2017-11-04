جنرال إلكتريك تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة جنرال إلكتريك General Electric، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعدد من الشركات التابعة لها في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مفتش جودة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، ويفضل الشهادة التقنية.

– مهندس الإكمال: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو المجالات ذات الصلة.

– ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2017م.

وقالت الشركة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا .