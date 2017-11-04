الجيش اليمني يعلن مقتل 600 من عناصر الانقلاب بينهم 22 قيادياً خلال أسبوع

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش الوطني اليمني، الليلة الماضية، سقوط أكثر من 600 قتيلاً وجريحاً في صفوف ميليشيا الحوثي، خلال الأسبوع الماضي في محافظات شمال البلاد وشرق صنعاء.

وقال الموقع الرسمي للجيش “سبتمبر نت” في تقرير له، إن القتلى في صفوف الحوثيين والمخلوع صالح، سقطوا بعمليات عسكرية نوعية لقوات الجيش الوطني وضربات مقاتلات التحالف.

ولفت التقرير إلى أن من بين القتلى، ما لا يقل عن 22 قيادياً ميدانياً سقط معظمهم في محافظات بالجوف وحجة شمال البلاد ونهم شرق صنعاء.