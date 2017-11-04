أمانة الشرقية تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تصريف مياه الأمطار

خالد الضبيبي(صدى):

شرعت أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تصريف مياه الأمطار في حي الفاخرية بمدينة الدمام .

وعدّ معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ، هذه المرحلة كأحد المراحل الاستراتيجية لخدمة حي الفاخرية والأحياء المجاورة له ، التي تتضمن أحياء طيبة والندى والمخططات المجاورة من الجهة الغربية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال هذه المرحلة تنفيذ خط رئيسي ناقل لمياه الأمطار من تلك الأحياء إلى مياه الخليج العربي بطول ١٨ كيلو مترًا، و بقطر 1800 مليمتر وبكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون ريال.

وأوضح أنه سيتم استمرار العمل على استكمال تنفيذ باقي أجزاء شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار في المراحل التالية لهذه المرحلة، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي في إطار سعي أمانة المنطقة الشرقية لاستكمال منظومة تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالأحياء المأهولة بالسكان بمدن حاضرة الدمام.

وأشار إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي يأتي ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام للمرحلة الحادية عشرة الجزء الأول، يهدف لخدمة مجموعة من الأحياء السكنية وهي أحياء الفاخرية وطيبة والندى والمخططات المجاورة من الجهة الغربية ، وذلك بإنشاء منظومة متكاملة مرحلتها الأولى، وإنشاء خط طرد ناقل رئيسي بطول 18 كيلو مترًا و 150 طولياً ، وبقطر 1800 ميلمتر ، لإنهاء ملاحظات تجمعات المياه خاصةً مع فارق المناسيب بين تلك الأحياء وفق استراتيجيات الأمانة والدراسات والتصاميم التفصيلية ، حيث تم طرح هذا المشروع بعد إنهاء جميع الدراسات والتصاميم .

وشدد على أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الأمانة في تغطية جميع الأحياء غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، وتنفيذ مشاريع نوعية من خلال مشاريع لشبكات تصريف مياه الأمطار ، لافتاً الانتباه إلى أن الأمانة تعمل بشكل مستمر وفق الإمكانيات والموارد المتاحة على تغطية جميع أحياء حاضرة الدمام بشبكات تصريف مياه الأمطار .