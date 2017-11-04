برشلونة وإشبيلية.. فرصة ” سواريز ” لهز الشباك

نواف السالم(صدى):

يلتقي برشلونة الإسابي، فريق إشبيلية في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، وهي فرصة لويس سواريز لانهاء مشاكله التهديفية في الموسم الحالي.

لويس سواريز لم يسجيل أي هدف لبرشلونة في آخر 4 مباريات في مختلف المسابقات، ويعد اشبيلية أحد أبرز ضحايا سواريز في الليجا حيث تمكن اللاعب الأوروجوياني من هز شباكهم في كامب نو وفي ملعب سانشيز بيزاخوان في الموسم الماضي.

لويس سواريز سدد 53 مرة هذا الموسم, فقط 18 منها على المرمى وسجل 3 أهداف فقط بمعدل 0.23%.

نسبة تسجيل الاهداف لدى لويس سواريز هبطت بنسبة 66% عن الموسم الماضي و72% عن موسم 15/16.