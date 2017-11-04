مستشفى الأحساء تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنات والمقيمات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الأحساء الخاص التابع لشركة الأحساء للخدمات الطبية عن توفر وظائف صحية شاغرة في تخصص التمريض، للسعوديات ولغير السعوديات، وذلك وفق الشروط التالية:

الفنيون مع المؤهلات التالية:

– للسعوديين: شهادة الثانوية العامة، مع خبرة سنة واحدة في ذات التخصص.

– لغير السعوديين: شهادة الدبلوم الصحي لمدة سنتان، مع خبرة سنة واحدة من بلد الدراسة.

– مساعد صحي مع المؤهلات التالية:

– للسعوديين: شهادة الثانوية العامة، مع خبرة سنة واحدة في ذات التخصص.

– لغير السعوديين: شهادة الدبلوم الصحي لمدة سنة، مع خبرة سنة واحدة من بلد الدراسة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية وإرفاق صورة من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع ذكر اسم الوظيفة المتقدم عليها على البريد الإلكتروني التالي: (هنا )، علما بأن آخر موعد للتقديم في تاريخ 2 ديسمبر 2017م.