جمعية بلسم تنفذ عشرات الخطط الاستراتيجية لدعم أسر ومرضى السرطان بالقصيم

تركية البدر(صدى):

قامت جمعية بلسم لتأهيل ومساندة أسر ومرضى السرطان بالقصيم خلال العام الماضي ،بأعمال وأنشطة متميزة من خلال اجتماعات وتنفيذ مجلس الادارة في مواضلة الجهد في تحقيق أهداف الجمعية، ومنها الهدف الخامس الذي يقوم على (تقديم برامج توعية وتثقيفية لشرائح المجتمع ) عن طريق إقامة حملات توعية وزيارات ميدانية ومشاركات في التوعية داخل وخارج المنطقة .

وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية دلال العنزي أن الجمعية قامت في شهر محرم 1438 بالمشاركة في حملة سرطان الثدي بالتعاون مع صحة القصيم وتحت مظلة جمعية زهرة بركن تعريفي عن خدمات وأنشطة الجمعية والدعم النفسي .

وفي شهر صفر نظمت حملات توعية عن طريق توعية عن سرطان الرئة (الكترونيا عن طريق حساب توتير ) وتم في شهر ربيع الاول حضور ورشة واقع القطاع الخيري الصحي وآليات تمكينه على شرف معالي وزير الصحة ، .وفي شهر ربيع الثاني شاركت الجمعية في اجتماع الجمعيات الأهلية المتخصصة مع المركز الوطني للأورام بحضور الأستاذة / أمينة المشيقح رئيسة المجلس .

ونفذت عدة مشاركات في شهر جمادى الأولى تمثلت في إقامة الحملة الخليجية لعامها الثاني في منطقة القصيم بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية .واضافت العنزي أن الجمعية شاركت في تفعيل اليوم العالمي لسرطان في مستشفى الولادة والأطفال .

وفي اجتماع الجمعيات الصحية التطوعية في الرياض(للمرضى) .وفي شهر جماد الاخر تمت المشاركة في مؤتمر مصادر الرعاية الخاصة بمرضى السرطان بركن تعريفي وتم خلال شهر رجب تمت المشاركة في المؤتمر الخليجي الرسمي الأول للسرطان في الكويت وشاركت فيه رئيسة المجلس الأستاذة أمينة المشيقح وتمت المشاركة في كرنفال العائلة على شرف صاحبة السمو الملكي الاميرة فهد بنت فهد ال سعود بركن تعريفي عن خدمات الجمعية بمدينة عنيزة .

واشارت العنزي انه وعلى مستوى تحقيق الهدف الرابع من أهداف الجمعية (تقديم برامج نفسية واجتماعية تلبي احتياجات المرضى ) نفذت الجمعية دورة أقبل نفسك وأحبها وعش بسلام بمشاركة من الغرفة التجارية للمدربة غادة السعراني . وتخصيص وقت لكتابة إرشادات نفسية عن طريق حساب توتير ، وقروب الواتس آب للمرضى . وتصميم وكتابة بروشورات نفسيه للمرضى .

واكدت العنزي انه وفي سبيل تحقيق الهدف السابع من أهداف الجمعية (إقامة شراكات مجتمعية فاعلة ) :تم إنشاء قائمة بأهم الشراكات المحتملة .

وعقد شراكة مع كلا من (الغرفة التجارية – مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام – المجلس الصحي السعودي – مركز مطمئنة للاستشارات النفسية والتدريب) وتم التنسيق مع مخابز جونا على دعم الجمعية وتخصيص مبلغ ( 5000 ريال ) شهريا لدعم الجمعية

وتم التنسيق لعمل شراكة مع برنامج الرعاية النفسية الأولية بمركز صحي الروضة ).

وأضافت العنزي انه ومن ضمن جهود الجمعية في العمل على تحقيق الهدف الأول من أهداف الجمعية (زيادة الموارد المالية)تم تشغل قسم الموارد المالية وذلك بموافقة أعضاء مجلس الإدارة .

وإعداد ملفات تعريفية متكاملة عن البرامج النوعية –وكتيب للبرامج و العمل على زيادة موارد الجمعية بمبلغ 2 مليون ريال . وإعداد قائمة بأسماء الداعمين حاليا والمحتملين .وإعداد قائمة بأهم الجهات المانحة .

وأشارت العنزي انه تم كذلك العمل على تحقيق الهدف الثامن (تحقيق الأمان النفسي والاجتماعي للمستفيدين ) حيث تم إعداد خطة وميزانية تقديرية لآلية تقديم الخدمات للمرضى من خلال دعم ولي العهد ) . وتم تصميم استبيان لقياس رضا المستفيدين.

وفي شهر شعبان من العام الماضي إقيمت الجمعية العمومية للعام 1437هـ بحضور أعضاء الجمعية العمومية والمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للمتعافي تحت مظلة جمعية مكافحة السرطان والاستعداد لتوزيع السلة الرمضانية للمستفيدين.

وخلال شهر رمضان تم توزيع السلة الرمضانية لمستفيدين الجمعية وتوزيع كسوة عيد الفطر لمستفيدين الجمعية وفي شهر شوال تمت إقامة الملتقى السنوي الثالث لمستفيدين الجمعية وخلال شهر ذو القعدة تم تجهيز العديد من الأعمال المكتبيه.

وفي شهر ذو الحجة تمت معايدة المرضى المنومين في مركز الأورام (الرجال-النساء-الأطفال) بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واكدت المدير ة التنفيذية للجمعية انه سيتم خلال هذا العام وضع العديد من الخطط الاستراتيجية لتحقيق الاهداف التي يصبو مجلس الادارة الى تحقيقها مواصيلن العمل لخدمة هذه الفئة الغالية على انفسنا جميعا في سبيل تحقيق كل وسائل الراحة والصحة والطمأنية لهم ولاسرهم.