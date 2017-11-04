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بالفيديو.. رانيا يوسف تكشف تعرضها للتحرش الجنسي بالشارع

بالفيديو.. رانيا يوسف تكشف تعرضها للتحرش الجنسي بالشارع
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، خلال لقائها ببرنامج ” أنا وأنا ” تقديم الإعلامية سمر يسرى المذاع على فضائية ” أون إي ” ، عن تعرضها للتحرش كثيراً في الشارع ، مطالبة بتغليظ عقوبة الحبس ضد المتحرشين بالمرأة .

وأكدت خلال الحلقة ، إنها لا تقبل زواج زوجها عليها، موضحة ، هاسيب البيت وأمشى ومش هأقبل أنى أكون زوجة تانية.

وتعليقا على دفع امرأة لطليقها نفقة في تونس قالت الفنانة رانيا يوسف: «لا طبعا محدش يلزمني بدفع نفقة لأحد والذمة المالية للمرأة يجب أن تكون منفصلة عن الرجل، وأؤيد مساواة المرأة بالرجل في الميراث».

 

 


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