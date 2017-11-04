تفاصيل حادث الاعتداء على العاملين بمطعم شعبي وسلب أمواله في الرياض

حمود العنزي(صدى):

كشفت شرطة منطقة الرياض، تفاصيل حادث، إعتداء أحد الجناة، على بعض العاملين في أحد المطاعم الشعبية وسلب مبلغ مالي من صندوق المحاسبه تحت تهديد السلاح الأبيض.

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان ،أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حديثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الذي يظهر فيه أحد الجناة و هو يقوم بالاعتداء على بعض العاملين في أحد المطاعم الشعبية وسلبه لمبلغ مالي من صندوق المحاسبه تحت تهديد السلاح الأبيض و ارتكاب الفرار لجهة غير معلومة وأشارت المعلومات المتداوله مع المقطع أن الحادثه وقعت بمركز الهياثم التابع لمحافظة الخرج .

وأعلنت شرطة المنطقه أن الحادثة وقعت بتاريخ 8-10-1438 ، وتمكنت الأجهزة الأمنية في حينه ” ممثلة في شعبة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المحافظة “، من ضبط الجاني، “سعودي 25 عاما ” ، في وقت قياسي و إيداعه مركز الشرطة المختص واشعار فرع النيابة العامة بمحافظة الخرج بعد مباشرتها لاجراءات الضبط الجنائي واستنفار طاقاتها الميدانيه بالنظر لأهمية البلاغ و جرأة الجاني على الدماء و الأموال المعصومه.

كما تم ضبط المركبه التي كانت بحوزته ، و بعرضه على المجني عليهم استطاعوا التعرف عليه من الوهلة الأولى فضلا عن تطابق أوصافه مع أوصاف الجاني الذي ظهر في مقطع الفيديو – علما أن القضيه معالجه الان من قبل المحكمة العامه –