اعتماد الخطة الزمنية لجائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم

نايف السالم(صدى):

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ الخطة الزمنية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات ” 20 “.

وأوضح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور منصور بن محمد السميح: إن تصفيات الجائزة على مستوى المحافظات تستمر ، حتى 12 من شهر ربيع الأول، بعد ذلك تبدأ التصفيات على مستوى مناطق المملكة حتى10 من شهر ربيع الآخر، وينتهي استقبال الترشيحات غرة شهر جمادى الأولى.

وأشار إلى أنه تبدأ التصفيات النهائية للبنين والبنات يوم السبت 8 من شهر جمادى الآخرة وتستمر خمسة أيام في مدينة الرياض ويقام حفل تكريم الفائزات مساء الثلاثاء الحادي عشر، وفي مساء الأربعاء الثاني عشر من جمادى الآخرة يُكرم الفائزون في المسابقة.