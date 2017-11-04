بالصور| معلم عربي يعتدي على طالب بحزام كارتيه ويصيب عينيه بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

اتهم مواطن معلماً من جنسية عربية بالاعتداء على ابنه بضربه بحزام كاراتيه دخل مدرسة خاصة بمكة، ما أدى لإصابته في عينه اليسرى، وإدخاله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المعلم في شكوته الرسمية لإدارة تعليم مكة المكرمة أن المعلم قام بضرب بعض الطلاب الصغار بحزام الكاراتية لإدخالهم للفصول عقب انتهاء مباراة الفصول العليا التي تمت داخل ملعب المدرسة، وهو ما تسبب في إيذاء عدد من الطلاب الصغار ومن بينهم ابنه.

وأضاف المواطن في شكواه أن ابنه أراد الذهاب للمرشد الطلابي ليخبره بأنه يتألم من عينه ولا يستطيع النظر بها، غير أن المعلم رفض ذلك وتركه واقفاً في فناء المدرسة، ولم يسمح له بالذهاب إلا بعد أن بدأ في البكاء، لافتاً إلى أنه قام بنقل ابنه لمستشفى حراء العام حيث تم إجراء الفحوصات التي أكدت إصابته في قرنية العين، واحتقان وتورم بالجفون، وأنه يتطلب الانتظار لمدة 7 أيام للتأكد من سلامة العين.

وفي ذات السياق أبان المتحدث الرسمي لتعليم مكة المكرمة طلال الردادي أن الإدارة بدأت التحقيق في الشكوى، والاستماع لكل الأطراف، وفي انتظار نتائج التحقيق.