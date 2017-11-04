فتيات يطالبن بإنشاء نادٍ مصارعة نسائي في المملكة
دشن عدد من الناشطات السعوديات على موقع التواصل الاجتماعي وسماً تحت عنوان (#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات) طالبو فيه هيئة الرياضة السماح بإنشاء نوادي للمصارعة النسائية في المملكة.
ولاقى الهاشتاق الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تداولاً كبيراً خلال الساعات الماضية، وتباينت ردود الفعل حول المطلب؛ حيث أيده بعض السعوديات، بينما تراوحت تعليقات البعض الآخر بين الرفض والسخرية.
وقالت إحدى الرافضات للوسم: ” دعوا الأنثى لأنوثتها دعوا لها رقتها ورحمتها وحنانها لا تسرقوا منها العاطفة ” ، فيما استنكرت أخرى الوسم، بقولها: نطالب بتوظيف الخريجات واهتمام بقضايا المرأة في المحاكم وسكن ممتاز للطالبات المغتربات مو هالأشياء اللي مالها داعي ”.
سلطااان[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 34 دقيقة
طيب كم عدد المشاركات وهل تحضى مصارعة الثيران بجمهور عريض
الله يعين الدولة على المماحين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3312 ] نشر منذ 31 دقيقة
لن يهدأ بني ليبرال حتى يخرجوا المرأة من قيمها الاسلاميه ومن حيائها وحشمتها
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5974 ] نشر منذ 29 دقيقة
الهاشتاق فيه تغريدات تضحك 🤣🤣🤣 بس انا مع الرياضة المفروض يفتحون نوادي نسائية كثيرة ومنها مجالات توظيف للبنات وتكون أماكن خاصة لهم بدال الممشى اللي ما يسلم من المضايقات بس عاد لا تكون الأسعار معقولة لانه مو كل الناس تقدر تدفع ولو يخلون بعد نوادي مجانية افضل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21270 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب