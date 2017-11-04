فتيات يطالبن بإنشاء نادٍ مصارعة نسائي في المملكة

طلال الغامدي(صدى):

دشن عدد من الناشطات السعوديات على موقع التواصل الاجتماعي وسماً تحت عنوان (#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات) طالبو فيه هيئة الرياضة السماح بإنشاء نوادي للمصارعة النسائية في المملكة.

ولاقى الهاشتاق الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تداولاً كبيراً خلال الساعات الماضية، وتباينت ردود الفعل حول المطلب؛ حيث أيده بعض السعوديات، بينما تراوحت تعليقات البعض الآخر بين الرفض والسخرية.

وقالت إحدى الرافضات للوسم: ” دعوا الأنثى لأنوثتها دعوا لها رقتها ورحمتها وحنانها لا تسرقوا منها العاطفة ” ، فيما استنكرت أخرى الوسم، بقولها: نطالب بتوظيف الخريجات واهتمام بقضايا المرأة في المحاكم وسكن ممتاز للطالبات المغتربات مو هالأشياء اللي مالها داعي ”.