بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ توزيع السلال الغذائية لنازحي محافظة صنعاء

فهمي محمد(صدى):

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية على النازحين في مختلف مناطق مديرية نهم من محافظة صنعاء، بحضور وكيل محافظة صنعاء الشيخ عادل الصبري.

ونوّه وكيل المحافظة خلال تفقده أحوال النازحين، بوقوف مركز الملك سلمان للإغاثة معهم للتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

يشار إلى أن هذا التوزيع يأتي ضمن الحملة التي تستهدف حوالي 63.000 فرد من مديريات طوق صنعاء، وهي ضمن الـ 49 ألف سلة غذائية المخصصة لمحافظات صنعاء والجوف ومأرب والبيضاء وحضرموت.