التعليم تساوي المعلمين في الدرجات الوظيفية

عادل الحربي(صدى):

قرر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، منح المعلمين والمعلمات التربويين المنقولين على المستوى الخامس خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو وزارة التعليم المعينون معهم بنفس العام.

وكشف القرار أن الإجراء لا يترتب عليه صرف أي فروقات مالية للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار معاملات تتضمن تسوية أوضاع معلمي ومعلمات المدارس التي كانت تتبع لوزارة الدفاع، أسوة بنظرائهم بوزارة التعليم المعينين معهم بنفس العام.