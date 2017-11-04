” العمل ” تكشف شرط شمول المرأة المهجورة في الضمان الاجتماعي

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إمكانية شمول المرأة المهجورة في الضمان الاجتماعي وذلك بشرط إحضار صك من المحكمة عن طريق ” إقرار عصبة ” يقدمه أشقاؤها.

وأوضحت العمل أن ذلك يستوجب عمل دراسة حالة للمهجورة من قبل مكتب الضمان الاجتماعي مسبقاً للتأكد من أحقية المهجورة للضمان من عدمه.