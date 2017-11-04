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” العمل ” تكشف شرط شمول المرأة المهجورة في الضمان الاجتماعي

” العمل ” تكشف شرط شمول المرأة المهجورة في الضمان الاجتماعي
علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إمكانية شمول المرأة المهجورة في الضمان الاجتماعي وذلك بشرط إحضار صك من المحكمة عن طريق ” إقرار عصبة ” يقدمه أشقاؤها.

وأوضحت العمل أن ذلك يستوجب عمل دراسة حالة للمهجورة من قبل مكتب الضمان الاجتماعي مسبقاً للتأكد من أحقية المهجورة للضمان من عدمه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5974 ] نشر منذ 22 دقيقة

طالما معها صك هجران يشملها الضمان بس عاد لازم اَهلها وإخوانها يساعدونها لانه الصك لازم بشهادة انها فعلا مهجورة كان الله بعون الضعوف

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