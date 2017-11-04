” العمل ” تكشف شرط شمول المرأة المهجورة في الضمان الاجتماعي
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إمكانية شمول المرأة المهجورة في الضمان الاجتماعي وذلك بشرط إحضار صك من المحكمة عن طريق ” إقرار عصبة ” يقدمه أشقاؤها.
وأوضحت العمل أن ذلك يستوجب عمل دراسة حالة للمهجورة من قبل مكتب الضمان الاجتماعي مسبقاً للتأكد من أحقية المهجورة للضمان من عدمه.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5974 ] نشر منذ 22 دقيقة
طالما معها صك هجران يشملها الضمان بس عاد لازم اَهلها وإخوانها يساعدونها لانه الصك لازم بشهادة انها فعلا مهجورة كان الله بعون الضعوف