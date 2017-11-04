بالصور.. 68.3 مليون ريال لتطوير 8 أحياء في نجران

راشد آل شريه(صدى):

تشهد منطقة نجران قفزة نوعية في المشاريع التنموية البلدية، حيث تواصل الأمانة سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة لعدد 8 أحياء داخل مدينة نجران، شملت ” الخالدية، والأثايبة، وآل منجم، وشمال مخطط الأمير مشعل، والقابل، والحمر، والقعصوم ” ، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 68.3 مليون ريال.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 42%، ويجري العمل حالياً على استكمال الأعمال المتبقية، فيما قامت الامانة بتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة متسمرة، وتوفر الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

وقال أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق إن الأمانة تعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية؛ لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء، وفق خطط استراتيجية ودراسات وأوليات؛ لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته.