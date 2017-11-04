الأهلي والوداد.. منافسة عربية على البطولة الأفريقية

ماجد محمد(صدى):

يلتقي الأهلي المصري في العاشرة من مساء اليوم السبت، نظيره الوداد المغربي، على ملعب محمد الخامس في كازبلانكا المغربية، في نهائي كأس البطولة الأفريقية.

يدخل الأهلي مواجهة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه لقب بطل أفريقيا بعد التعادل في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق في برج العرب بالإسكندرية.

واستقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة الوداد المغربي اليوم؛ حيث ينتظر الدفع بـ ” شريف إكرامي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أحمد فتحي ورامي ربيعة وسعد سمير وحسين السيد، وفي خط الوسط عمرو السولية وعبد الله السعيد، وفي الأمام مؤمن زكريا وأحمد حمودي وأجايي ووليد أزارو “.

وكان الأهلي خاض مرانه الرئيسي أمس الجمعة على ملعب محمد الخامس في كازبلانكا المغربية، والذي شهد تحفيظ لاعبي الأهلي التعليمات الفنية الأخيرة استعدادا لمواجهة الوداد الحاسمة.