” الزراعة ” تتولى مهمة فحص الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

نايف السالم(صدى):

حثّت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الراغبين بالمشاركة في المهرجان، على سرعة التسجيل الإلكتروني من خلال الموقع واستيفاء جميع المعلومات في النموذج المخصص لذلك خلال فترة التسجيل .

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي، أن موقع التسجيل الإلكتروني للمهرجان مدعوم فنياً على مدار اليوم طيلة أيام فترة التسجيل , داعياً إلى سرعة التسجيل حتى يتسنى لفرق وزارة البيئة والمياه والزراعة المتعاونة مع المهرجان في أنحاء المملكة الذهاب إلى موقع الإبل المشاركة وإجراء الترقيم الإلكتروني واعتماد مشاركتها، وبالتالي منح الإبل شريحة إلكترونية لكل متن من الإبل تحفظ في جسمها للتوثيق بعد انتهاء فترة التسجيل واعتماد الأسماء من إدارة المهرجان.

من جهة أخرى هيأت وزارة البيئة والمياه والزراعة الكوادر المؤهلة والخبيرة والكافية والأدوات اللازمة للترقيم الإلكتروني للإبل المزمع المشاركة بها من المُلاك في فئات مسابقة المهرجان (جَمل، فردي) وفق أسس علمية وصحية تكفل السلامة للجميع, مشيرةً إلى أن هناك زيارة للفريق البيطري لموقع الإبل والتحقق من الترقيم الإلكتروني والترقيم لمن لم يسبق له ذلك.

كما أنه سيكون هناك فحص بعد وصول الإبل إلى موقع المهرجان للتحقق من سلامة الإبل المشاركة من الأمراض والإصابات خلال عملية النقل إلى منطقة المهرجان, مؤكدة على ضرورة توفير العمالة اللازمة في الموعد المحدد للفحص, وذلك للمساعدة في عملية فحصها, وكذلك في الترقيم الإلكتروني لجميع الإبل التي يرغب المشاركة بها, لبناء قاعدة معلومات بعدد الإبل في المملكة العربية السعودية وأنواعها وأعمارها, مما سيسهم في معرفة السجل الوراثي للإبل, والإحصاءات العلمية وتعداد الثروة الحيوانية.