طبيب نساء يتحرش بمريضته

تونس(صدى):

تقدمت سيدة تونسية مُقيمة بأقليم صقلية جنوب إيطاليا ببلاغ لشرطة صقلية تتهم فيه طبيب أمراض نساء بالتحرش .

وقالت السيدة للمحققين إنها تعرضت للتحرش، مرتين، من جانب الطبيب (65 عاماً)، مشيرة إلى أن أول حادث تحرّش تعرضت له، كان أثناء دراسته الخاصة قبل 11 شهراً، ثم في مستشفى عام.

وأكدت الشابة أنه طلب منها التوجه إلى المستشفى لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية دون أن تعي أن الهدف كان التحرش بها هناك مرة أخرى، إلا أنها صورت ما حدث هذه المرة بالهاتف المحمول وأبلغت الشرطة بالجريمة، والتي بدورها سارعت لوضع الطبيب قيد الاقامة الجبرية.