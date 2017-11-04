خبراء : 50 % من زوار المولات والأسواق القديمة يبحثون عن الترفيه

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أن خبراء الأقتصاد توقعوا خروج ما لا يقل عن 20% من المستثمرون في قطاع المولات والمراكز التجارية من المراكز والأسواق في جدة بحلول 2018 نظرًا لعدم مواكبة متطلبات السوق و المستهلك .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة هامات القابضة فهد اليوسف إنه ما يقارب 15-20% من المراكز والأسواق الشعبية القديمة أي ما بين 3-5 مراكز تجارية وأسواق شعبية من قطاع المولات والمراكز التجارية في جدة لا يمكنهم البقاء في أنطتهم نتيجة عدم قدرتها على المنافسة والتأقلم مع الاحتياجات الجديدة للمستهلك.

وأشاراليوسف أن 50% من زوار المولات جادون في الشراء وأغلبهم من فئة العائلات وبالذات النساء في حين لازال 50% من زائري المولات يبحث عن الترفيه .

وأضاف اليوسف: إن الكثير من المولات ستضطر لتخفيض إيجارات محلاتها لمواكبة التطورات الاقتصادية الجديدة والتي رفعت كلفة التشغيل وهو ما أثر على الوافد المتستر بشكل كبير وجعلت العديد منهم يفضلون الابتعاد عن المولات والمراكز التجارية والذهاب لأماكن أقل .